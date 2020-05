Brasil rompió un récord y registró 1.188 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Salud de este jueves. El número total de muertes superó los 20.000. El récord anterior fue de 1.179, el martes. Con 20.047 muertes en total y 310.087 casos confirmados, Brasil es el tercer país con más casos en el mundo, pero a este ritmo se podría convertir hoy en el segundo. Los dos por delante de Brasil en número de casos son Estados Unidos (alrededor de 1,5 millón) y Rusia (317.000), según la Universidad Johns Hopkins.

"No hay duda de que el epicentro de la pandemia se está mudando a Brasil. Pero en este país la pandemia encontrará una población muy, muy precaria", dijo Alexandre Kalache, quien ya era miembro graduado de la Organización Mundial de la Salud y es presidente del Centro Internacional para la Longevidad, en una entrevista con el Financial Times. El nuevo ministro de Salud, Eduardo Pazuello, que no asistió al informe diario, no hizo comentarios sobre el nuevo registro en el número de muertes en un intervalo de 24 horas.