En el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal bajo el macrismo, la Justicia ordenó el peritaje de más de 50 teléfonos celulares secuestrados en distintos allanamientos. Ayer, en tanto, el operativo se realizó en la cárcel de Ezeiza.

La medida fue ordenada a instancias de los fiscales que llevan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, mientras que los teléfonos habían sido secuestrados cuando la causa estaba a cargo del juez federal Federico Villena, quien fue apartado del expediente el 3 de julio por la Cámara Federal de La Plata.

Una veintena de los celulares se dispuso que sean sometidos a una "nueva" extracción forense.

En relación con otros 30 teléfonos celulares, el juez ordenó los peritajes por primera vez, porque, según señaló, de esos dispositivos "no existen constancias en autos de que se haya realizado el procedimiento mencionado". Entre los celulares que aún no habían sido sometidos a peritajes anteriores se encuentra uno de Susana Martinengo (ex directora del área de Documentación Presidencial) y cuatro secuestrados en el domicilio de Darío Nieto, el secretario privado del ex presidente Mauricio Macri.