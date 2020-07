El ex ministro de Energía y ex titular de Vialidad Nacional durante el gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, fue procesado ayer junto al ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías por presunta administración fraudulenta, en una causa que investiga irregularidades en las concesiones de los peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

Ambos ex funcionarios se habían negado a declarar la semana pasada y recusaron a Canicoba Corral por presunta parcialidad, solicitud que fue rechazada por el magistrado, quien los procesó y les trabó un embargo de 500 millones de pesos a cada uno.

Por su parte, el juez fijó en la misma resolución para el próximo viernes la declaración indagatoria del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes la del ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.