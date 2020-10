El juez Raúl Flores, quien rechazó el viernes pasado el pedido del desalojo del campo familiar que había solicitado Luis Miguel Etchevehere, explicó que tomó la medida "porque la sucesión no está concluida".

Flores, quien subrogó el juzgado de La Paz hasta ayer, explicó que "la medida cautelar del desalojo fue rechazada porque incluso la querella presentó una asamblea del año 2018 en la que los hermanos se reparten unos bienes, y le ceden a la hermana 129 hectáreas del campo donde ahora ella está instalada".

Al respecto, el juez subrayó que el propio magistrado a cargo de la sucesión familiar, Martín Furman, "dice que la sucesión no había sido concluida", y destacó que "en once años de disputa judicial nunca se presentaron los títulos de propiedad del terreno, por lo que su extensión no se conoce formalmente".

Ayer, la jueza Maria Carolina Castagno, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, resultó sorteada para intervenir en el recurso de apelación presentado por el fiscal Oscar Sobko y la fiscal María Constanza Bessa, en la causa por el pedido de desalojo del campo Casa Nueva, el terreno en disputa.