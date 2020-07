M ica y Maru, las dos famosas "viudas negras" que eran buscadas de manera intensa por haber desvalijado a un empresario del barrio porteño de Recoleta y entre cuyas víctimas se encontraba el futbolista Walter Alejandro Busse, fueron detenidas ayer por los policías en la localidad bonaerense de Quilmes.

Los voceros del departamento judicial de Quilmes dijeron a cronica.com.ar que Sabrina Cinthya Novillo, de 36 años, conocida con los alias de Mica, Cinthya, Pamela y Lorena, y su cómplice, llamada Nicole, de 17 y apodada Maru, fueron apresadas por los efectivos de la comisaría 9ª de Quilmes en una vivienda situada en Corrientes al 2700, en el Barrio Parque Calchaquí, donde además resultó arrestado un individuo de 29 años que está sindicado como cómplice de ambas delincuentes.

Las ladronas eran buscadas intensamente desde el 25 de mayo pasado, cuando se apoderaron de 70.000 dólares, relojes y celulares pertenecientes a un empresario residente en el barrio capitalino de Recoleta.

Trascendió que Mica tiene pedido de captura del Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro por estar involucrada en un secuestro extorsivo ocurrido en enero de 2015 y otra solicitud por robo con la intervención del Juzgado Criminal y Correccional Nº 62 de la Ciudad de Buenos Aires.

Autoridades de la Superintendencia de Seguridad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de la Zona Sur Uno y el área de Subcoordinación Operativa de la Policía de la Provincia de Buenos Aires supervisaron los operativos. Los tres detenidos están a disposición del fiscal Ariel Darío Rivas, de la Unidad Funcional Nº 1 de Quilmes.

El empresario asaltado, al que se lo conoce como G., de 50 años, es dueño de una importante firma gastronómica. Cuando se recuperó, estaba desnudo, mareado y sin recordar cómo había llegado a esa situación. Al ir recobrando la conciencia se dio cuenta de que uno de los armarios de su habitación estaba roto. Adentro, las cajas vacías de dos relojes de 15.000 dólares cada uno de marcas exclusivas como Rolex y Hublot. Tampoco estaban los 30.000 dólares en efectivo que tenía guardados bajo llave en su vestidor, los 250.000 pesos que estaban en un armario, los 3.000 dólares que guardaba en su billetera ni las llaves de su auto y su iPhone 11 con rastreo satelital.

"Todo comenzó un mes antes del robo. Yo tengo una empresa importante de eventos y me escribe a mi WhatsApp una mujer llamada Mica. La chica me dice que me conocía por distintas referencias, aunque nunca me especificó cuáles, y me comentó que estaba organizando un evento para enero de 2021. Ahí comenzamos a charlar, aunque siempre en el plano laboral. Fue el comienzo del engaño que me hicieron", dijo la víctima.

"Habrán llegado a mi casa un poco después de las 22. Subieron ellas dos y mi empleado. No estaban vestidas provocativas ni nada. Tenían unas botas, jeans y suéters. Yo estaba tomando champán, pero ellas me pidieron que les sirviera gaseosa. Comenzamos a charlar normalmente. En un momento mi empleado recibe un llamado de la esposa, porque se había hecho tarde, yo me acerco a decirle que se fuera, que no había problema. Ahí les dimos los dos la espalda. Fue el gran error, porque creo que fue cuando aprovecharon a ponerme la droga en la copa", contó el empresario.