E scándalo monumental. Un fiscal de San Isidro quedó imputado y con un pedido de desafuero para ser detenido, mientras que dos de sus secretarios ya fueron arrestados, seis policías imputados y dos abogados están prófugos, en la causa por "narcotráfico y asociación ilícita" por la que se allanaron una fiscalía y la sede de la Drogas Ilícitas de la policía bonaerense en ese partido del conurbano. El fiscal imputado en la causa y con pedido de desafuero es Claudio Scapolán, actual titular del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, por presunto armado de causas junto con policías cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta desde diciembre de 2016. Al menos 20 allanamientos fueron ordenados por la jueza federal 1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en un expediente que lleva el número 36447, que se inició en 2016 y en el que también interviene la Fiscalía Federal 2 de ese distrito, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez. Se trataría de una investigación vinculada "al narcotráfico y al presunto armado de causas". Los allanamientos fueron realizados a pedido de la Justicia por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina (PFA). La fiscalía allanada es la ex UFI de Investigaciones Complejas de San Isidro (ahora rebautizada como de Drogas Ilícitas), que funciona en el segundo piso de los tribunales de la calle Ituzaingó 340, donde en 2015 se desempeñaba Scapolán y de donde la PFA secuestró computadoras y documentación. Por tener fueros, Scapolán no pudo ser detenido, pero la jueza Arroyo Salgado y el fiscal Domínguez ya pidieron su desafuero y en los próximos días fijarán fecha para su indagatoria. Los dos secretarios que en esa época trabajaban en esa UFI junto con Scapolán, Maximiliano Jurisch y Gustavo Sanvitale, en cambio, sí fueron detenidos hoy por la PFA. Los seis policías de esa dependencia fueron imputados con orden de detención, entre ellos, un comisario inspector, dos subcomisarios y tres oficiales. La Comisaría 4ª de Tigre, con sede en Benavídez, fue otro de los objetivos allanados, pero las fuentes aclararon que sólo fueron a buscar los libros de guardia y los registros de visitas vinculados a un preso que estuvo allí alojado en 2015 y que estaba detenido en una causa llevada por los policías de Drogas Ilícitas de San Isidro.