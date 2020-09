Un joven de 23 años, que estaba prófugo desde el año pasado, fue detenido acusado de ser el presunto autor material del homicidio del comerciante Carlos Moriggia, padre de Carla, ex concejal de Cambiemos en Pilar que en abril de 2019 fue asesinado en un asalto en su carbonería de ese partido bonaerense. Se trata de Ángel Fernando Marabotto Duarte, quien fue apresado ayer en el partido bonaerense de José C. Paz, y en su poder se le secuestró una pistola 9 milímetros, un chaleco antibalas y hasta un "Kit Roni", que es un complemento que le da al arma la apariencia de un subfusil. En Fatone y Santa María, de José C. Paz, se montó una vigilancia encubierta, adonde llegó un coche Fiat Mobi blanco, cuyo conductor, ante la presencia policial, aceleró hasta la puerta del domicilio, bajó armado y trató de refugiarse en la casa, aunque pudo ser alcanzado y detenido en el patio de la vivienda. Al ser identificado, la policía comprobó que se trataba de Marabotto Duarte.