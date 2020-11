Un ex policía dominicano que era buscado por el femicidio de su novia, Noelia Luna Quimey Lambert Tamay, de 19 años, asesinada de un balazo el 9 de septiembre en Burzaco, fue detenido en una casa de José C. Paz. Se trata de Maikel Rodrigo Figuereo Pérez (24), quien usaba la falsa identidad de César David Aranguibel Quero y tenía tres alertas rojas de Interpol por dos asesinatos cometidos en su país y en Chile, además del de su pareja de 19. La detención de Figuereo Pérez, quien se hacia llamar "Freddy", fue concretada por detectives del Departamento de Homicidios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en un domicilio ubicado en la calle Lacroze, entre Varsovia y Estocolmo, de la localidad bonaerense de José C. Paz. La clave para su detención fue el seguimiento de un giro de dinero, por la suma de 15.000 pesos, que hizo el padre del prófugo y que una mujer que aportó identidad colombiana pasó a retirar por una terminal de la empresa Western Union de José C. Paz. Esa mujer fue seguida por los policías hasta el domicilio de la calle Lacroze, donde observaron en un pasillo la presencia de un hombre de similares características al fugitivo. La fiscal de la causa, Fabiola Juanatey, de UFI 2 de Lomas de Zamora, ordenó un allanamiento, donde se detuvo a Figuereo Pérez y quedó aprehendida la mujer, una amiga del imputado, también dominicana. En el lugar, la policía secuestró una pistola marca Sig Saur calibre 45 con numeración suprimida, una caja con 54 balas del mismo calibre y tres celulares. Figuereo Pérez fue miembro de fuerzas especiales de la Policía Nacional de la República Dominicana.