C uevas de la corrupción. La ministra de Seguridad Sabina Frederic informó que uno de los tres detenidos en más de veinticinco allanamientos simultáneos realizados por Gendarmería Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el supuesto líder de una organización que ingresaba cocaína al país y que se calcula que lavó 35 millones de dólares en una década. Durante los procedimientos se secuestraron 360.000 dólares, 4.600.000 pesos, 10.000 euros y divisas de Brasil, Japón, Rusia y el Reino Unido, entre otros países. "Se presume que se detuvo al líder de la organización y se calcula que se han lavado 35.000.000 de dólares en el curso de más de una década", afirmó esta tarde Frederic, al encabezar una rueda de prensa en la que dio detalles del operativo realizado ayer, en el marco de una investigación por tráfico de divisas al exterior y presuntos vínculos con el narcotráfico internacional. De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, el presunto líder capturado, identificado como Carlos Saín Atachahua Espinoza, de nacionalidad peruana, comandaba una banda que ingresaba cocaína al país y que, para lavar el dinero obtenido de esas operaciones, se contactó, entre otros, con el contador Diego Xavier Guastini (45), quien terminó siendo un testigo arrepentido en varias causas por lavado de activos hasta que fue asesinado en 2019 en el partido de Quilmes. La investigación sobre esta organización comenzó hace cerca de dos años, cuando se detectaron operatorias fraudulentas que hicieron sospechar la existencia de un grupo que lavaba dinero mediante la adquisición de propiedades y divisas. Una de las maniobras detectada por los investigadores fue la adquisición de un estacionamiento con más de 300 cocheras en alquiler a un precio irrisorio y luego vendido en una cifra muy superior, en una clara maniobra de lavado de activos, añadieron los voceros consultados. Las mismas fuentes indicaron que Guastini, quien también era ex socio del financista Hugo Díaz -desaparecido desde 2015-, fue "colaborador arrepentido" en otras causas por lavado, por lo cual pasó a tener custodia de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Meses después, el hombre puso su propia custodia personal y el 28 de octubre del año pasado fue asesinado a balazos a la vuelta de su casa y a metros de la municipalidad de la localidad bonaerense de Quilmes, cuando circulaba en un auto importado y con una pistola Glock en la cintura, en un supuesto crimen del tipo mafioso. En cuanto a los veinticinco allanamientos simultáneos realizados ayer, voceros judiciales informaron que se precipitaron luego de que, mediante las escuchas telefónicas que realizaban, los pesquisas dieran cuenta de que un funcionario vinculado a la investigación -que aún no fue identificado- les advertía a los acusados de que eran investigados.