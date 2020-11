D etuvieron al sospechoso de dispararle en la cabeza al jugador de rugby de Los Tilos durante un violento intento de robo en La Plata. Tras una serie de allanamientos realizados la noche del sábado, la policía pudo dar con uno de los implicados en el violento episodio ocurrido en un departamento ubicado en 58 y 22 y que terminó con Tomás Selgas baleado en la sien.

Según indicaron fuentes oficiales, además de las graves agresiones contra el rugbier platense, los mismos motochorros habían cometido otro ilícito en donde también dispararon contra una persona, en este caso una mujer de 48 años, cuando querían sacarle el celular a su hija. Este hecho tuvo lugar en 62 entre 18 y 19 y la víctima fue herida en la pierna izquierda.

Con esos datos, los investigadores analizaron las cámaras municipales y particulares de la ciudad y pudieron identificar a los delincuentes, por lo que la fiscal María Eugenia Di Lorenzo ordenó allanamientos en el barrio Altos de San Lorenzo.

En ese marco, las autoridades concurrieron a una casa ubicada en 18 y 90, donde encontraron a uno de los responsables del raid delictivo. El joven de 19 años vio a los oficiales e intentó escapar, pero fue alcanzado en un descampado a 200 metros.

Asimismo, también se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de 17 entre 89 y 90, donde fueron aprehendidos la madre del primer demorado, una mujer de 42 años que tenía arresto domiciliario por venta de drogas, e incautados 81 gramos de cocaína, 82 de marihuana y elementos de corte.

Además, fueron detenidos un hombre de 32 años que había salido de la cárcel hace dos meses tras cumplir una condena por robo calificado y una joven de 21 años, que sería novia del motochorro que cayó en el primer operativo.

El procedimiento fue efectuado por el personal de la comisaría quinta, efectivos de la seccional segunda, tercera, cuarta, novena, La Unión y el GAD.

En tanto, el acusado de disparar en la cabeza al jugador de Los Tilos de 25 años quedó imputado por robo y lesiones, tentativa de robo y lesiones y resistencia a la autoridad.

Como se recordará, entraron a robar a la casa de Selgas en La Plata, él estaba despierto, los enfrentó, le pegó a uno, quiso tacklear a otro, pero igualmente un ladrón disparó un tiro.

"Entraron dos locos por el balcón, le pegué a uno, lo quise tacklear para tirarlo y el otro que estaba trepando sacó un arma y me tiró una bala que me quedó en la ceja", explicó el rugbier, que nunca perdió el conocimiento. Más tarde, publicó un mensaje en sus redes: "Quería agradecer a todas las personas que se preocuparon y me mandaron un mensaje. Tanto yo como mi familia estamos bien. Les mando mucho amor a todos. Gracias a Dios tengo una cantidad y calidad de gente en mi vida que lo es todo. Simplemente no me tocó. Los abrazo fuerte".

Al rugbier lo atendieron en el policlínico San Martín, donde le extrajeron la bala y le realizaron todos los estudios pertinentes.