El estado de Amazonas se ha convertido en la zona más dura de Brasil en la lucha contra el coronavirus y esto ha hecho que la nueva cepa del virus surgida en Manaos ya se encuentre en el 91% de las muestras de la región y puede haber saboteado la inmunidad de rebaño de Covid-19 que existía en la ciudad.

"Probablemente esta nueva variante ya se encuentre en otras regiones del país, y es cuestión de tiempo que se vuelva dominante. En aproximadamente un mes ya debería prevalecer sobre otras en el monitoreo que hacemos", alertó el infectólogo Marcus Lacerda. Según el experto, hay muchos indicios de que este subtipo del virus tiene mayor capacidad de transmisión.

En septiembre pasado se sugirió que la capital de Amazonas ya habría alcanzado la llamada inmunidad de rebaño, cuando la proporción de la población infectada por el virus es tan alta que el sistema inmunológico de las personas se convierte en una barrera para el virus.

De mayo a diciembre los habitantes de Manaos practicaron poco aislamiento social sin que el virus se extendiera ampliamente. La explosión de casos ocurrida este mes, que provocó un segundo colapso del sistema de salud del municipio y también del estado, coincidió con el surgimiento de esta cepa muy contagiosa.

"El mundo entero está cerrando vuelos a Brasil, y el país no sólo está abierto con normalidad, sino que está sacando pacientes de Manaos y enviando a otros lugares, como Goiás y Bahía, sin hacer bloqueos de bioseguridad", dijo Luiz Henrique Mandetta, ex ministro de Salud del gobierno de Jair Bolsonaro. "Probablemente plantaremos esta cepa en todos los territorios del país, y en 60 días puede que tengamos una megaepidemia", agregó. "El traslado de pacientes es un tema humanitario y no es su transporte controlado lo que está propagando los virus, sino las personas que viajan y no practican las medidas de aislamiento y control", dijo Lacerda.