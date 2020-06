"Con este nivel de contagios, vamos a colapsar". Lejos de la disputa entre porteños y bonaerenses, en Chaco -el tercer distrito con más casos del país- decidieron el lunes volver a la fase 1 en toda la región capital.

En ese marco, el director de Emergencias Médicas de Chaco, Nicolás Ivancovich, apoyó las "medidas drásticas" que está tomando el gobernador Jorge Capitanich de retorno a la fase 1, porque, anticipó, "con este nivel de contagios vamos a colapsar". "En los próximos días no se podrá dar asistencia sanitaria si no somos conscientes", expresó Ivancovich, uno de los médicos a cargo de la situación sanitaria en el distrito norteño.

Según Ivancovich, la complicada situación en varias localidades chaqueñas "es una combinación de relajamiento y el cansancio de una cuarentena de 90 días" y que ante la espiral de contagios que no cede en el territorio "no queda otra que endurecer las medidas" de aislamiento social obligatorio. "La gente está con alta circulación, lo que produce aglomeramientos y propagación del virus", dijo Ivancovich en diálogo por radio Del Plata y La Once Diez.