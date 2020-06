En Chaco, la provincia más golpeada detrás del AMBA, dieron positivo dos miembros del gabinete. La ministra de Seguridad, Gloria Salazar, y la secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira, se encuentran aisladas esperando ver la evolución de sus cuadros.

Desde su cuenta de Facebook, Soneira sostuvo que se encuentra en aislamiento por protocolo Covid-19, pero brindó tranquilidad asegurando que está en perfecto estado de salud. "Di positivo en el hisopado que solicité se me realice ante un mínimo síntoma que tuve. Es responsabilidad y compromiso de todos cuidarnos. Por ello, quisiera transmitir tranquilidad a los equipos de trabajo, ya que se seguirán los máximos recaudos e implementación de protocolos para seguridad de todos. En tanto, seguiré trabajando y desempeñando las actividades con las que me he comprometido desde mi hogar", afirmó la funcionaria. Tanto Salazar como Soneira estuvieron en contacto con otros funcionarios, entre ellos el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich.