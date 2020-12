E n las fiestas navideñas todos quieren celebrar estos tiempos con sus seres queridos. Y con ese espíritu, la familia del inolvidable Gustavo Cerati invitó a alguien muy cercano a ellos. Aunque a muchos en las redes les sorprendió, varios integrantes mostraron el retrato familiar de la Navidad en donde se encontraba Charly García.

Valentina Can eque Cerati, sobrina de Gustavo fue la primera en mostrar en su cuenta de la red social Instagram un video en el que se lo ve al músico. La joven, que es cantante y actriz, mostró como varios integrantes cantaban y bailaban, incluida Lilian Clark. "El show de la Abola a Charly", escribió junto a un corazón mientras se ve en el fondo a García arengando desde el sillón.

Por sus problemas de salud, Charly García estuvo alejado de la escena pública durante toda la cuarentena, pero afortunadamente eso no le impidió aceptar la invitación de la familia de su gran amigo.

Luego, el encuentro fue inmortalizado también por el hijo del cantante de Soda Stereo, que subió una foto familiar en la que se ve a Charly junto a Lilian, sonriendo y haciendo el símbolo de la paz con su mano. Vale recordar que el pianista y el guitarrista se hicieron amigos en los 90, y tocaron varias veces en estudio y en vivo, en históricos recitales que demostraban que además de llevarse bien tenían una gran química sobre el escenario.

Cabe señalar que las primeras influencias musicales de Gustavo Cerati fueron grupos como The Police ùa quienes ofreció un tributo de la canción «Bring on the night", junto a Andy Summers y Vinnie Colaiuta en 1998, y Queen (grabó una versión de «Some Day One Day" con Gustavo, llamado «Algún día"). Además, también tuvo influencia en su formación musical exponentes del hard rock como Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Ace Frehley de KISS y Ritchie Blackmore de Deep Purple.