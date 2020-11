S antiago de Moro expresó sus condolencias por la muerte de Diego Maradona. El conductor es íntimo de Gianinna y se suma que, además, Claudia Villafañe es una de las participantes de "MasterChef Celebrity". "Es muy difícil para mí estar aquí parado. Represento a todos los que hacemos y armamos este programa. Murió el Diego. Queríamos estar junto a ella y a su familia. Le damos el pésame porque también estamos al igual que todos ustedes consternados".

Charly García le dedicó al Diez una emotiva carta que escribió a mano y la subió a las redes sociales para que todos los fanáticos pudieran leerla y compartirla. De puño y letra, el artista manifestó: "Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté qué título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra, al toque me respondiste: ‘Miré el arco y esquivé patadas’", rememoró Charly, en cuanto al partido en que Argentina venció a Inglaterra, en el Mundial de México de 1986. "Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos". En el manuscrito titulado "Carta para el 10", el ex integrante de Serú Girán continuó: "Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian Jones y gente buena. Esperame ahí... Invita la casa. No te equivoques con el paraíso". Antes de finalizar, García dejó en la posdata una divertida anécdota: "¿Sabés lo que me dijo Mick Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? ‘¿Este no es el que juega al voley?’". Por último, escribió: "Rock and roll, fierita! Say no more, I love you".

Andrés Ciro Martínez homenajeó a Maradona con una especial versión del Himno Nacional que dejó a todos los fanáticos sin palabras. El músico compartió el video dedicado al ex de la Selección argentina entonando la introducción del Himno con su armónica. Sobre el final, con la garganta quebrada y los ojos brillosos, soltó: "Gracias, Diego, te vamos a extrañar". Y en Instagram escribió: "Chau, Diego. Por siempre el más Grande. Velocidad y belleza. Picardía. Nunca una de más. Jamás. Un millón de an os viviste. No sesenta. Un bondi sesenta repleto de gente viviste. Toda la línea sesenta de todos los días y más vidas viviste. Lo que nadie podrá vivir jamás".