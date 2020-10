Fue responsable de las delicias que el ex presidente Mauricio Macri consumía en la Casa Rosada. También, el chef Dante Liporace es recordado por su temperamento "difícil, con mal carácter", según llegaron a contar algunos de los trabajadores que estuvieron a su cargo. Pero esta vez la denuncia la realizó su ex pareja, y es concretamente por violencia de género. "Él se comió el personaje, no sé qué le pasa. Trabajé para él 12 años, desde 2008, fue una relación de un enganche muy rápido y dejé todo para subirme a su barco", recordó Angélica B., que tiene un de hijo de 6 años con él. "Era física y emocional, yo terminé haciendo todo lo que él quiso a todo nivel, la agresión era 360", aseguró la víctima, que además dijo: "Me hostigaba, no eran celos, me insultaba por la ropa que me ponía y además me pegó varias veces". Durante los más de 10 años que duró esa relación de pareja, el cocinero no ocultó su mal trato hacia ella, por esa razón es que Liporace tiene varias denuncias por violencia doméstica, una por robo dentro de la pareja, y una por rompimiento de la perimetral que se le impuso.