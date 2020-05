Un día después de que el presidente de Chile reconociera que el sistema sanitario estaba al borde del colapso, el país registró ayer otro récord diario, con más de 4.800 casos de coronavirus. De esta manera, ya superó los 70.000 contagios. Además, en 24 horas hubo 43 muertos. Entre los nuevos casos está el de un ministro.

"Cuando vemos la situación epidemiológica de los fallecidos, se ha mantenido en la curva que hemos visto en días anteriores. Son adultos mayores, enfermos crónicos", afirmó Paula Daza, subsecretario de Salud, que detalló que los casos totales suman 73.997, con 761 muertes. El 90% de ellos se concentra en Santiago.

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que hay 1.135 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, con 989 conectadas a ventilación mecánica y 220 personas en condición crítica. "El estado de nuestras unidades de cuidados intensivos está al límite", reiteró y agregó que 2.400 trabajadores de la salud están "en cuarentena con Covid-19 positivo".

Uno de los nuevos contagiados es el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien se convirtió así en el primer secretario de Estado infectado. Según reveló, por el momento no presenta síntomas. "He sido notificado de que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo; afortunadamente, no he tenido síntomas hasta ahora", afirmó.