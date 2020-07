El gobierno chino aseguró que la gripe porcina que generó temor días atrás no es nueva y que no afecta a los humanos con facilidad. De esta manera, rechazó un estudio publicado por la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, que advertía sobre el riesgo de que se convirtiera en un "virus pandémico".

Según aclaró el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, el virus G4 fue interpretado "de una manera exagerada y sin basarse en los hechos", ya que no se transmite fácilmente a humanos ni a otros animales.

El estudio cuestionado por Pekín señalaba que el virus de la cepa G4 había mostrado "un fuerte aumento desde 2016 y ese es el genotipo predominante en la circulación en cerdos detectado en al menos diez provincias".