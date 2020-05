T res personas mayores que vivían en "El Amanecer", de la localidad bonaerense de San Martín, murieron por coronavirus y otros 14 se contagiaron. Los casos se dieron de forma paulatina y todos fueron trasladados a hospitales. Eso provocó el malestar de los familiares, pero los enfermeros les reclamaron que en vez de criticarlos los ayuden a contener el brote en el geriátrico. Al borde de las lágrimas, una de las trabajadoras de la salud imploró: "Que toda la gente valore lo que hacemos porque nosotros también tenemos familia, de la que tenemos que estar aisladas, para dar todo por estos abuelos que tenemos que cuidar".

"Son vidas, son seres humanos, por los que nosotros damos todo. Que sus familiares vengan y nos hagan esto no está bien, deberían venir a apoyarnos y darnos una mano. Nosotros hacemos cada día un esfuerzo por ellos, pero no lo valoran", lamentó. "Ellos vienen a mortificarnos. Trabajamos con angustia. Nos exponemos a un montón de cosas por ellos, pero sus familiares no lo valoran. Es una vergüenza. Nosotros apoyamos a nuestro jefe a morir. Vamos a dar hasta lo último que tenemos", insistió.

La enfermera reclamó más insumos esenciales para atender a los 60 adultos mayores continúan viviendo en "El Amanecer": "A la gente que nos ve le pido que si nos quiere apoyar, que nos traiga barbijos y guantes. Nosotros somos los que estamos dando la vida por ellos".

Uno de los focos del Ministerio de Salud está puesto en los geriátricos, residencia de miles de adultos mayores. La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI (UFI-PAMI) investiga al geriátrico El Amanecer, de la localidad de Villa Lynch, por el deceso de cinco adultos mayores por "posibles violaciones a los protocolos de control establecidos para evitar la propagación de la pandemia" de coronavirus, se informó hoy, además de haberse confirmado el contagio de 20 personas.

La Justicia inició su investigación a partir de la denuncia del primer deceso, ocurrido el pasado 21 de abril en virtud del correo electrónico remitido por la nieta de la señora Elsa Gómez, alojada en esta residencia. Fuentes del PAMI, por su parte, confirmaron 5 decesos y 20 casos de contagio por Covid-19 en esta residencia que forma parte de la red de prestadores privados de la obra social.

En la comunicación que disparó la investigación de la Justicia, Vanesa Parma manifestó que el pasado 28 de febrero su abuela ingresó al geriátrico El Amanecer, de la avenida Rodríguez Peña 4463, de la localidad de Villa Lynch, partido bonaerense de San Martín, "con condiciones físicas acordes a su edad".

La Justicia agregó que el día 19 de abril del corriente año personal del geriátrico les informó que se había solicitado un traslado de ambulancia para Gómez debido a que "se sentía descompuesta, con algo de flema, fiebre y falta de aire".

También le dijeron "que hacía varios días que la afiliada presentaba cuadro febril, y ante esta situación, le suministraron una medicación para disminuir el cuadro. Ese mismo día, la unidad de ambulancia trasladó a la damnificada al Hospital Eva Perón y el día 21 de abril se procedió a la activación del protocolo de Covid-19, efectuándose el testeo correspondiente y siendo positivo el resultado".

Por último, en esa misma jornada Gómez falleció luego de haberle confirmado el contagio de coronavirus.

La fiscalía recomendó el allanamiento del geriátrico y encuadró la causa como violación del artículo 205 del Código Penal, que considera el incumplimiento de medidas oficiales para impedir la introducción o propagación de epidemias.