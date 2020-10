A tres años de separarse, la relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no tener paz. La modelo comparó en "Los ángeles de la mañana" el buen físico que tiene su ex Martín Baclini con el del padre de sus hijas, que respondió un tuit de Ángel de Brito: "Che, hace tres años me separé y sigue hablando de mí", a lo que ella retrucó: "Le estoy haciendo un favor, así la gente no se olvida. Porque alguna vez fue alguien, pero ya pasó. Ya que tiene tanto tiempo al pedo, que se ocupe de las hijas".

El futbolista se defendió: "No las dejé, me separé. Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo, y tengo una cuota de 120.000 al mes". Pero ayer Cinthia reveló: "Aclaro que los dos compramos la casa. Él tiene un embargo de casi un millón de pesos, que debe. No me está pasando 120. Y yo estoy hablando de mi realidad. Él me está pasando 40.000 pesos y paga la obra social por tres hijas".