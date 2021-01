Faltando una semana para que la obra "Mentiras inteligentes" levante el telón, Cinthia Fernández fue desvinculada de la obra, luego de exponer su incomodidad por la asistencia de Federico Bal a una fiesta clandestina en Mar del Plata, en plena pandemia, aduciendo que ponía en riesgo con su conducta a sus compañeros de elenco. De esta manera, Lula Rosenthal, quien ya mantenía un vínculo laboral con la producción, compartirá ensayo por primera vez con Fede Bal, Arnaldo André y Marta González

El productor del espectáculo Alberto Raimundo especificó que : "Federico Bal se hizo el hisopado y lo presentó a la producción, en consecuencia, miramos los protocolos y confirmamos que él ya se podía reincorporar. Pero Cinthia Fernández se oponía con sus argumentos. La producción, entonces, tiene otra interpretación y el que decide soy yo, por lo tanto, opté por desvincularla porque además, entiendo, que la relación está desgastada y no se puede continuar de esta manera".

Firme en su determinación, Alberto Raimundo , punzante, subrayó : "Ella despotrica mucho contra la producción y no me gusta. Yo no soy mediático. Por lo tanto, tomé esta alternativa y puse punto final a este tema". Completó más adelante: "Te cuento que fui yo quien llamó al abogado y César Carozza lo puede confirmar. Se arregló la desvinculación y nos pusimos de acuerdo con Cinthia Fernández".