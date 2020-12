La guerra entre Cinthia Fernández y Matías Defederico es interminable. Este miércoles, el futbolista sostuvo ante las cámaras de "Hay que ver": "Me considero un gran papá. No me interesa lo que ella opina de mí porque labura de eso. Y no me interesa hablar de este conflicto en la tele, lo que se tenga que hablar se hará en la Justicia. Siempre fui un padre presente, nunca les faltó nada a mis hijas", agregó y desmintió haberles cortado la obra social a sus hijas, como denunció su ex.

La respuesta de Cinthia no tardó en llegar: "Cuando dice que no les falta nada, ¿lo dice por mí? Porque soy yo la que las viste, la que les da de comer, se educan gracias a mí, nunca se ocupó de nada, sólo de sacar la fotito para Instagram para que crean que es un padre presente". Y lo liquidó: "Yo no lo quiero ver ni en figuritas, me da asco".