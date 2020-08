La larga cuarentena en nuestro país genera roces y cruces entre los ciudadanos. Claribel Medina subió a su cuenta de Instagram un video "escrachando" a un grupo de personas en un bar de Palermo que, además, estaban sin barbijo.

"Hola, yo lo que quería comentar es que a mí no me molesta que la gente se reúna, yo creo que la gente está cansada, lo que me duele es que actores, cine, técnicos, producción, no puedan ejercer su profesión mientras en Palermo pasa esto, la gente sin barbijo", se la escucha decir a la actriz enojada en el video que publicó y horas más tarde borró.

Asimismo, la actriz cuestionó el hecho de que el aislamiento sea respetado por algunos y no por todos: "¿Por qué para unos y para otros no? Presidente, te amo, pero qué pasa con nuestra realidadà Claro que la gente se enojó conmigo, pero no es contra ellos".

Una de las personas que estaban en el lugar, tuiteó: "Chicos. Fui a un bar. Afuera. Tomé dos tragos (tema del pis es para otra historia). Pasó a los gritos Claribel Medina diciendo que no tiene laburo y que somos unos inconscientes. Nos filmó. Si me ven por ahí no me juzguen".