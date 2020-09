L a situación educativa de la ciudad continúa en un terreno pantanoso. El lunes, Nación dejó una puerta abierta para aprobar un paulatino regreso en los patios internos. La diferencia entre las partes (además de la cantidad de estudiantes) era el criterio epidemiológico a tener en cuenta. Nicolás Trotta insistió en los elevados casos diarios en el AMBA. Funcionarios porteños resaltaron la estabilidad en la tasa de contagiosidad. Hoy insistirán con un nuevo protocolo.

Desde la cartera educativa porteña trabajaron contra reloj para el armado del protocolo presentado hoy en el Palacio Sarmiento. "A lo único que nos dio luz verde Nación es al uso de los patios internos", le dijeron a "Crónica" desde Uspallata. Las otras propuestas (clases en plazas y sacar pupitres a las calles frente a los establecimientos) quedaron en análisis. Soledad Acuña rearmó el diagrama para presentar la lista con los 6.500 estudiantes que formaría parte del nuevo plan.

Tras el encuentro entre Educación y Salud el pasado lunes, desde la cartera liderada por Nicolás Trotta resaltaron que "el acuerdo giró en torno a establecer un indicador epidemiológico objetivo para trazar una hoja de ruta de vuelta escalonada y progresiva a las actividades escolares".

De todas maneras, desde la cartera sanitaria de Capital Federal le dijeron a este medio que "no quedó claro la variable epidemiológica que piden para avanzar". Fernán Quirós resaltó tres puntos: la estabilidad en los casos diarios; la escasa variabilidad desde que se reabrieron las actividades; el factor R estable.

Educación nacional también fue tajante en cuanto a las cifras: "Han identificado solo a 1.500", resumieron.

Apoyo federal

La puja Ciudad-Nación (que se suma al conflicto judicial por la coparticipación) tuvo un nuevo capítulo. Mientras Horacio Rodríguez Larreta le pidió a su gabinete concentrar las fuerzas en la cuestión educativa, 17 provincias emitieron un comunicado criticando la actitud porteña. "Me preocupa que no haya pares míos que busquen maneras de volver", se quejó Acuña ante "radio Mitre".

"No nos da igual que nuestras alumnas y nuestros alumnos tengan o no clases, pero tampoco adherimos a un regreso presencial a las escuelas que no respete los protocolos que todas las ministras y los ministros de Educación de la Argentina aceptamos como reglas de trabajo común y de cumplimiento obligatorio para que el retorno se concrete en las mejores condiciones posibles", señalaron desde Catamarca, San Juan y Santiago del Estero, provincias que tuvieron que dar pequeñas marcha atrás en la reapertura de colegios.

El apoyo también llegó de Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, PBA, San Luis, Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz , Tucumán y Tierra del Fuego. "La escuela es irreemplazable. Deseamos fervorosamente que el regreso a ella se concrete, pero no de cualquier modo", resumieron.