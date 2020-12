E l repentino fallecimiento de Diego Maradona fue una sorpresa para millones de personas alrededor del mundo y quien se hizo cargo de la organización de su despedida en la Casa Rosada fue Claudia Villafañe. A pesar de estar separados desde hace más de diecisiete años y los varios enfrentamientos legales que tuvieron, la empresaria tomó el mando. Aunque siempre fue considerada como "el gran amor del Diego", ella siguió adelante y comenzó una nueva relación con Jorge Taiana, productor de los Midachi. Debido al bajo perfil de la pareja, nunca se supo muchos detalles pero ahora revelaron que se separaron. La noticia fue confirmada por Augusto Tartúfoli en "Confrontados", quien explicó que Claudia le habría contado de su ruptura a sus compañeros de "MasterChef Celebrity". De acuerdo al periodista, Villafañe habría dicho que volvió a estar "sola".

Hace dos años, en un móvil de "Intrusos", la mamá de Dalma y Gianinna contó que no tenía problemas en hablar de su pareja, el productor teatral a quien Diego Maradona apodó Tontín en medio de la batalla legal con su ex mujer. "Es que ya estamos comprometidos. No hace falta un anillo", destacó, y ante la sorpresa del panel que conducía interinamente Moria Casán debió aclarar que no hubo fiesta ni ceremonia, sino que se trata de un "compromiso con la otra persona". A diferencia de lo que pasó en los últimos años, Claudia se animó en esa oportunidad a hablar de su novio y reveló que lo conoció por una amiga en común a quien fue a ver al teatro y él estaba allí. Además, aseguró que le costó volver a formar una pareja después de la separación de Maradona. "Estuve mucho tiempo casada. Yo prioricé un montón de cosas antes de buscar una pareja, o estar con alguien". Claudia también sostuvo que no volvería a casarse ni a convivir con nadie y explicó que nunca aparecieron fotos junto a su pareja en público porque no le interesa mostrarse. A pesar de las reiteradas guardias periodísticas que tuvo, jamás logró que un paparazzi la encontrara con Jorge Taiana, con quien estuvo una década en pareja.