L as recientes declaraciones de Diego Maradona sobre Dalma y Gianinna le cayeron muy mal a Claudia Villafañe, y según contaron estaría dispuesta a iniciarle acciones legales. Hace unos días se difundió el audio de una entrevista que dio el Diez donde lanzaba una cruda frase, en medio de su siempre conflictiva relación con sus hijas. Enojadísima, Claudia decidió cortar por lo sano y avanzar en la vía legal. "Escúchenme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad, me duele", dijo Diego en una entrevista que dio en Clarín. Pero Débora D’Amato contó en "Intrusos" la novedad. "Una sola cosa saca de eje a Claudia y es cuando tocan a sus hijas o a sus nietos y toma acciones. En este caso les pidió a sus abogados, encabezados por Fernando Burlando, para iniciar acciones legales. Más precisamente, acciones penales por calumnias e injurias", contó la periodista. "Eso la enojó muchísimo. En las próximas horas va a presentar la demanda contra Diego Armando Maradona a raíz de los últimos videos y audios que trascendieron", contó. Jorge Rial en ese momento contó por qué decidieron no poner al aire la declaración del ex futbolista. "El audio habla de un hecho extremo. Habla de la hija, pero hablaba más de Diego que de una de sus hijas que, de última, era menor y eso fue un momento nada más. No fue una constante en su vida", aseveró.