Se realizó un torneo de fútbol clandestino que, además, no realizó ningún protocolo. La Municipalidad de Almirante Brown realizó una inspección en el club El Ciclón de Burzaco y lo clausuró. En esas instalaciones se llevó a cabo el torneo que puso en peligro la salud. La competencia no respetaba el distanciamiento social ni el horario limite de las actividades nocturnas. La Dirección de Inspección de la comuna realizó un expediente. El trámite quedó en manos de la Justicia de Faltas. La institución aguarda la sanción correspondiente, que podría ser una multa; por ahora no pueden abrir las puertas hasta nuevo aviso. Desde el municipio adelantaron que habrá penalidades y multas severas.