C on las chicas no. Una discoteca del barrio de Flores fue desalojada por la Policía de la Ciudad por disposición judicial y clausurada por la Agencia Gubernamental de Control por la permanencia de menores en el local. Este establecimiento invitaba a fiestas nocturnas privadas por las redes sociales con imágenes de menores de edad.

En el marco de un programa de control de la nocturnidad que lleva adelante el Ministerio de Justicia y Seguridad, se realizaron otros procedimientos en bares y boliches de Constitución donde la Agencia Gubernamental de Control procedió a clausurar dos locales por irregularidades.

En el caso del boliche de Flores, ubicado en la avenida Rivadavia al 7500, una comisión de la División Protección de la Familia de la Policía de la Ciudad llegó por una denuncia de un padre ante la Fiscalía de la Ciudad, informando sobre una fiesta que era promocionada en redes sociales con imágenes de menores de edad. Esta denuncia se sumaba a otras realizadas en redes sociales sobre presencia de menores en esa discoteca y presumible prostitución.

De esta forma, en la madrugada de hoy oficiales de la fuerza policial porteña llegaron junto con personal de la Dirección de Fiscalización y Control de la AGC y realizaron una inspección en el local bailable, donde se constató que tres chicas de 17 años se encontraban en el VIP del boliche, oficiando como lo que se conoce como "presencia", es decir la cara visible del comercio. Esto fue reconocido por una menor, además de detectar a otro consumiendo alcohol en el local. Tras consultar con la fiscalía en turno, la Policía de la Ciudad labró actuaciones por consumo y suministro de alcohol a menores e ingreso de estos al local, al mismo tiempo que procedió a su desalojo y clausura del mismo.

El personal policial se encargó de llamar a los padres de los menores para que asistieran al lugar a retirar a sus hijos. En el mismo encuadre de control de la actividad nocturna porteña, se llevaron a cabo dos operativos en Constitución.