La Municipalidad de Córdoba clausuró una fiesta con más de 150 personas en un predio privado de Villa Warcalde llamado Pinar del Río, en la ciudad de Córdoba, según confirmó el director de Espectáculos Públicos, Julio César Suárez.

El funcionario contó que acudió al lugar tras recibir denuncias de vecinos, además de fotos y videos que daban cuenta de un encuentro numeroso. "En esta primera instancia hablo con los organizadores y trabajo en línea que nos marcaron desde el Ejecutivo que es preventivamente. Explico la necesidad de distanciamiento de mesas, no más de seis personas por mesa y señalética para ir al baño y otros puntos", recordó Suárez y continuó: "Me generó dudas porque no se condecía lo que veía en ese momento con las fotos que me habían enviado". A raíz de la duda que le generó la primera visita, el director de Espectáculos Públicos se retiró y aguardó 20 minutos para volver al lugar para darse con que "todo había cambiado: había un DJ, la música estaba fuerte, la gente estaba circulando por todas partes sin barbijo, los grupos eran de diez o más personas".