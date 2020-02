S i el 75% de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo de $15.892 y el 3% del universo restante, retirados del Poder Judicial, recibe entre $235.000 y $335.000 promedio, se evidencia a simple vista que, más allá de las cuestiones técnicas e impositivas que explican tamaña desigualdad, el sistema previsional es sumamente injusto.

Se sabe, muchos de los que reciben el haber básico "no aportaron" a la economía, piensan algunos, mientras que los jueces y fiscales sí. No importa cuánto se insista en que muchas de las que se incorporaron con moratorias y cobran la mínima son madres amas de casa cuyo aporte a la sociedad resulta incalculable. Para muchos es difícil comprender que son ellas las que "posibilitaron" el tradicional ecosistema en el que sus parejas salieron a trabajar quedando ellas a cargo de las tareas de cuidado de la casa y de los chicos. Eso que se conoce hoy como "trabajo no remunerado".

A nadie se le ocurriría pagarles una diferencia en la jubilación privilegiando a esas madres y abuelas por su honesto amor y su dedicación hacia su familia. O un extra a los padres y madres que trabajaron en el sector privado o público de manera íntegra y decente. Se da por hecho que así es. Pero parece sumamente lógico que los jueces sí puedan cobrar por su honestidad.

Argumenta el comunicado de jueces y fiscales en contra de la reforma previsional propuesta por el Poder Ejecutivo que hoy se votaría en Diputados: "Que desde Fallos: 176:73, la Corte Suprema viene recordando que la intangibilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial, liberándolo de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia". Es decir que si no, si cobraran menos o si a futuro se retiraran con menor jubilación, ¿entonces no serían independientes, o sea, honestos? ¿No se supone que eso está cubierto en el momento en que moral y éticamente aplican para decidir judicialmente sobre la vida de los ciudadanos? Y última pregunta: ¿de cuánto sirvió esa "intangibilidad" para evitar que la corrupción atraviese al Poder Judicial?

La intención de recortar ese "privilegio" significaría, según Casa Rosada, un ahorro para el Estado. Dijo la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que "quizás, un juez que se jubilaba con un haber de $770.000, ahora lo va a hacer con uno de $720.000". Apenas se achicaría la diferencia con la mínima, que hoy es de 17 veces. "¿Cuánta desigualdad a favor de los jueces es necesaria para que cumplan correctamente con su trabajo?", cuestionó ayer en su exposición en Diputados el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.