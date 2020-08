A l menos veinte familias del colegio Nuestra Señora del Valle de la ciudad de La Plata no saben si sus hijos podrán seguir estudiando en esa institución el año que viene. En plena pandemia, las autoridades se comunicaron con los padres y les anunciaron que un sorteo de Telekino que se realizará el 4 de octubre definirá al azar las quince vacantes disponibles para cursar cuarto año en 2021.

"Queremos informarles la modalidad que hemos decidido implementar para la realización del sorteo que definirá las vacantes para completar el curso 4º año del ciclo 2021. Hemos considerado que la mejor opción será adoptar los resultados del sorteo Telekino del día 4/10. Los 15 que salgan sorteados serán los inscriptos", expresaron en el comunicado los responsables del establecimiento de calle 57 entre 1 y 2.

En medio de la incertidumbre y la desesperación, los padres que recibieron la notificación se organizaron y pidieron una entrevista con el representante legal del colegio que se concretó en las últimas horas, pero que no arrojó ninguna solución. "Somos alrededor de veinte familias las que estamos en esta situación", sostuvo Gisela, la mamá de una alumna. Según relató, todos ellos recibieron "un e-mail sin firma" por parte de la escuela y, aunque se acercaron a la reunión con varias propuestas alternativas para evitar las expulsiones, la respuesta que obtuvieron fue que "no están dadas las condiciones edilicias" para la continuidad de los chicos.

"Hay chicos que directamente no tienen ni la posibilidad del sorteo", remarcó, haciendo referencia por ejemplo a aquellos que son repetidores o han tenido alguna advertencia por mala conducta. En su caso particular, su hija se había llevado materias en primero y segundo año, pero ya no adeudaba ninguna.

"Los expulsan porque tienen que reducir el número de estudiantes", resumió la mujer, angustiada porque muchos, como su hija, "son compañeros desde el jardín de infantes y separarlos de esta manera y en este momento es terrible". "Esa es la mayor preocupación como padre, dónde metés al nene el año que viene en cuarto año. No hay vacantes en ningún lado", cerró.