L a cantidad de raciones entregadas a los comedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se triplicó desde que comenzó a regir el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus, aunque organizaciones sociales advirtieron que, "si bien se incrementó la ayuda estatal", aun así "muchas veces no alcanza a cubrir la demanda".

El Ministerio de Desarrollo Social destina en tiempos de cuarentena unos 13 millones de kilos de alimentos a los comedores de todo el país, cifra que representa un gran incremento en las raciones entregadas, que hasta diciembre de 2019 eran de 8 millones de kilos.

Sin embargo, a la par de estas medidas estatales, la cantidad de personas que se acercan a buscar su vianda de alimentos a los comedores se triplicó, según estimaciones de organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Barrios de Pie y La Poderosa.

"Muchos vecinos tienen trabajo no registrado, changas, o son empleadas domésticas, albañiles, cartoneros, trabajan en ferias o trabajan ‘en negro’ y no tienen permiso para circular; entonces, no están laburando", explicó a Télam Patricia Cubria, diputada provincial por el Frente de Todos y referente del Movimiento Evita.

Cubria aseguró que la cantidad de raciones que se preparan se "triplicó" y que "el problema de la tarjeta Alimentar" es que para utilizarla "hay que acercarse a lugares con posnet, porque los kioscos o almacenes chicos no tienen y no se puede salir".

Según una fuente oficial, uno de los principales motivos por el que se produjo un crecimiento en la cantidad de personas que se acercan a los comedores es el cierre de las escuelas, por lo que "se incrementó en un 30% promedio la cantidad de alimentos para el total de los comedores, en un contexto de extrema dificultad para los sectores más pobres".

En la misma sintonía, la organización social La Poderosa coincidió en que se triplicó la demanda en comedores desde el comienzo de la cuarentena el 20 de marzo y consideró que "sólo en los últimos 10 días se incrementó en un 40%".

"El gobierno de la ciudad nos baja mercadería, pero no alcanza. Antes (de la cuarentena) salíamos a vender revistas, las que hacemos para pagar la garrafa y lo que faltaba, pero ya no podemos salir, entonces dependemos de las donaciones", expresó Victoria Rodríguez, del comedor Gustavo Cortiñas, emplazado en la Villa 31, del barrio porteño de Retiro.

La mujer, que prepara comida para unas 450 personas todos los días, definió como "crítica" la situación en su barrio, ya que hay muchas personas "que se quedaron sin trabajo, otras que hacían changas o ponían puestos en las ferias o trabajaban en casas de familia y ya no pueden hacerlo. Acá la gente está pasando hambre".

La organización La Poderosa estimó que hay unos 4.000 comedores en la ciudad de Buenos Aires, mientras que, por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño precisó que distribuye comida en 562 puntos diferentes, entre los que se encuentran 471 comedores, 75 centros de primera infancia y 16 jardines comunitarios.

Desde la cartera porteña aseguraron que estos lugares se mantienen "abiertos para brindar un plato de comida a quien lo necesite", aunque para evitar el contacto entre personas se cambió la modalidad de entrega y las porciones se sirven en recipientes de plástico y se envía un kit de limpieza.