E l nuevo avance del coronavirus en España obligó a las autoridades a tomar medidas, por lo que más de 850.000 habitantes de los barrios del sur de Madrid y localidades aledañas vieron desde ayer y por dos semanas restringida su movilidad, decisión que fue resistida por muchos vecinos que atribuyen al gobierno regional una mala gestión y falta de recursos que perjudican a los barrios más pobres.

Además, el gobierno regional también volvió a limitar al 50% la ocupación en la hotelería y el comercio y un 30% en los lugares de culto y los velatorios; cerraron parques y zonas de juego de niños, y las reuniones sociales se circunscribieron a un máximo de seis personas.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, advirtió que "toda la ciudad está en una situación complicada, y quien crea que por vivir en una zona determinada se salva, está equivocado". Mientras, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pretende que el ejército participe en las labores sanitarias, como la realización de testeos o el rastreo de casos.

En tanto, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, afirmó que el confinamiento selectivo implantado es una decisión "técnica" en las zonas donde la "transmisión del virus es superior a 1.000 casos por 100.000 habitantes", y recordó la recomendación a los vecinos de que se queden en sus domicilios. "Se pretende un equilibrio entre bajar los contagios y que la vida siga", expresó.

Bronca

Pese a la delicada situación que atraviesa la capital española, no todos están de acuerdo con las nuevas restricciones. "No voy a consentir que una vez más se pisotee el sur. No estoy en contra de las medidas, pero creo que han llegado tarde y deberían haber sido para todos", sostuvo el alcalde del municipio de Fuenlabrada, Javier Ayala.

Su postura concuerda con la de miles de personas que se manifestaron contra el confinamiento selectivo impuesto por Ayuso, ya que afirman que se trata de una medida ineficaz y estigmatizadora, porque los residentes de estas zonas son principalmente personas que pertenecen a un segmento social muy expuesto al virus, como son los trabajadores del sector de los servicios, de la industria o el comercio.

Advertencia

Mientras muchos se quejan de las restricciones, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España afirmaron que el sistema sanitario atraviesa una situación "límite", debido al "desborde" de la atención primaria, la sobrecarga de las urgencias, el aumento de ocupación de servicios hospitalarios y unidades de cuidados intensivos y, "muy especialmente", por el estado de "agotamiento" físico y emocional de los médicos.