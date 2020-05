C on la nueva extensión de la cuarentena en marcha, las entidades comerciales pusieron el grito en el cielo por no poder abrir sus locales. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que la cuarentena provocó un "escenario económico extremadamente complejo" para el sector pyme, y alertó, en consecuencia, de que "el riesgo no son los despidos, sino el cierre de empresas", mientras que desde la Federación de Comercio e Industria (Fecobab) lamentaron la marcha atrás del gobierno porteño sobre la reapertura comercial y aseguraron que esa decisión "presupone una aceleración en el proceso de quebranto que atraviesa el sector".

Las entidades se expresaron casi al mismo tiempo que se publicaba un informe privado que señala que Argentina será la economía más afectada de la región, por su larga cuarentena y su crisis previa.

"Con caídas de ventas de hasta el 80% para aquellas empresas que no pudieron trabajar o producir normalmente (durante el aislamiento), se le suma ahora la preocupación por el pago del sueldo anual complementario" de mayo, sostuvo la CAME, que remarcó que "necesitamos un rescate financiero que permita la supervivencia de las pymes, que movilizan el 70% del empleo privado, hasta que el mercado responda y podamos devolver los préstamos, sin pagar intereses que superen la rentabilidad de las empresas".

"Si se tiene en cuenta que las pequeñas y medianas empresas tienen un acumulado de deudas con proveedores, AFIP, alquileres, expensas y bancos, que aumentó de manera exponencial con el aislamiento preventivo y obligatorio, resulta vital la aplicación de medidas que lleguen con celeridad, con especial atención en este sector productivo", añadió Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la entidad, en un comunicado.

La culpa ¿del comerciante?

Por su parte, Fecoba cargó duramente contra el cierre de comercios porteños. "El comerciante hizo muchos esfuerzos por adecuar su negocio a los protocolos, garantizó el distanciamiento social y respetó las medidas sanitarias. No es responsabilidad de los comercios si la circulación de personas en calles y avenidas aumenta. Creemos que es imprescindible que las medidas se tomen al cabo de un trabajo conjunto entre el gobierno y los propios comerciantes", afirmó el presidente de Fecoba, Fabián Castillo.

"Si los vecinos salen de sus casas y en lugar de ir a comprar lo que necesitan aprovechan para pasear, reunirse en esquinas a conversar, lo que falla es la responsabilidad ciudadana. La culpa no la tiene el comerciante. De hecho, si el problema fueran los comercios, deberíamos estar vendiendo todo el día y apenas llegamos a facturar el 30%", advirtió Castillo al mismo tiempo que recordó que "hasta ahora el sector no ha recibido ningún incentivo que le permita paliar esta situación".