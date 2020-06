E l próximo domingo es el Día del Padre y será una celebración atípica por la cuarentena obligatoria decretada a raíz de la pandemia del coronavirus. Muchos argentinos que no comparten techo con sus padres no podrán juntarse a compartir la clásica mesa en familia; sin embargo, la mayoría se organiza por estos días para hacerle llegar el regalo. "Crónica" accedió a un informe privado que asegura que más del 80% de los consumidores optará por comprar en los comercios de cercanía (ahora que hay más actividades habilitadas) o por Internet.

El 43% de los consultados hará la compra del regalo por Internet, cuando el año pasado esa cifra llegaba al 20%. En tanto, el 40% optará por los comercios del barrio que están abiertos. La curiosidad es que, según el relevamiento, muchos migraron del shopping a Internet, mientras que los que compran en negocios "pequeños" siguen siendo el mismo porcentaje.

"El estudio, que se hizo sobre 10.085 casos repartidos en todo el país y también por todo el universo de las posibles edades, arrojó que hubo un gran vuelco hacia el uso de las plataformas electrónicas, ya sea para detectar las compras o para hacerlas. Y, además, un cambio importante donde los grandes perdedores fueron los shoppings y los grandes ganadores fueron los comercios de barrio e Internet", explicó en diálogo con "Crónica" Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

"El otro gran cambio que se dio son los medios de pago. Ahora se utilizan mucho más las tarjetas de débito o crédito y las billeteras electrónicas, que son aplicaciones que se bajan al celular, tienen un costo enormemente menor y no implican tocar nada, sino simplemente con un código QR que se escanea", agregó.

Para Cascales, "producto del aislamiento obligatorio la retracción de las ventas ha sido del 50% promedio en todos los rubros, menos alimentos y farmacias. Seguramente las ventas por el Día del Padre serán menores a otros años por la crisis que se está viviendo en el comercio", concluyó.

Precios "como nunca"

Consultado por la expectativa para esta semana de previa a la clásica celebración, Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad (Fecoba), señaló a este medio que "estamos con la necesidad de vender, pero cuidándonos como se debe, sobre todo el sector textil y del calzado, que abrimos esta semana". El representante de comerciantes porteños contó que "en un momento pensamos correr el Día del Padre, pero hicimos una encuesta con las diferentes cámaras y se decidió dejarlo para la misma fecha. Eso significa que vamos a poner todo lo que haya que poner para incentivar el consumo", aclaró.

Según Castillo, en la actualidad los precios están "como nunca" muy abajo. "No se actualizaron y hay buenas promociones". Añadió: "Nosotros analizamos el tema de la venta online y estamos trabajando con la aplicación Estoy Cerca, que permite saber, a través de la geolocalización, qué productos tiene cada comercio vecino".

"Es una realidad de lo que está pasando en el mundo y en la Argentina. Venimos de dos años de recesión muy fuertes y nos encontramos con enero y febrero, que son meses de liquidaciones. De golpe apareció este muro que fue la cuarentena", repasó. "Con todos los protocolos empezamos a trabajar, no sólo para no enfermarnos, sino también para no perder el trabajo, que es la dignidad del hombre", afirmó el titular de Fecoba.

Nuevas opciones

Hay nuevas opciones de regalos que se están imponiendo en tiempos de cuarentena: el regalo de compartir un momento. Los amigos y las familias se envían desayunos, meriendas, tortas para pasar darse un gusto a distancia. En ese marco, Yanina Yaber, dueña y cocinera bonaerense de @fresh_saborescongelados, contó que para el Día del Padre prepara algo especial. "Tenemos una caja dulce que sirve para merienda, donde ofrecemos postres, bombones, alfajores, una minitorta con una linda presentación, una tarjeta y se envía a domicilio. El costo total es de $1.500".

"Con la cuarentena tengo más trabajo, pero también tengo un desorden de horarios. Cierro a las seis de la tarde cuando antes cerraba a las 21 y trabajo mucho con la opción delivery. Recibo más pedidos porque muchos tienen miedo de salir de sus casas o gente mayor que no puede, entonces pide la comida. Mientras siga la pandemia se trabajará de este modo. Hay cajas desde $1.000 hasta $.1500", cerró.

Por su parte, "Crónica" recorrió algunos comercios donde pudo constatar que un suéter de hombre cotiza $1.800 promedio, camisas lisas o a cuadros se encuentran desde $1.200. Otra opción que se está regalando mucho "a distancia" son los espectáculos culturales. Hay teatro y música para conectarse desde la compu, las entradas de los espectáculos más famosos parten de los $350.

Por último, cabe destacar que la semana pasada volvieron a abrir los locales de indumentaria, calzado y mercería en los barrios de la ciudad. Las tiendas están regidas por "protocolos estrictos y específicos" que podrían tener "avances o retrocesos" de acuerdo con su efectividad para evitar que se generen zonas de aglomeración de personas y aumente, así, el riesgo de circulación del coronavirus. Y deben cumplir un horario especial y estrictas normas de higiene, además de ofrecer descuentos y liquidaciones a la clientela. Reglas que todos aquellos que salgan a comprar el regalo para papá deberán cumplir.