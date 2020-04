U na mujer de 36 años fue asesinada de un escopetazo en la cara y por el crimen detuvieron a su ex pareja luego de que los vecinos de la víctima intentaran lincharlo, en el partido bonaerense de Florencio Varela. El hecho fue cometido en la noche del viernes en la puerta de una casa de la calle Paisano 548, en jurisdicción del mencionado distrito de la zona sur del conurbano, donde se encontraba la víctima, identificada como Paola Pereyra, junto con su actual novio y sus tres pequeños hijos. Fuentes policiales informaron que en ese momento su ex marido, llamado Mario Ernesto González, tocó la puerta de la vivienda con la excusa de llevarle alimentos para los niños. La mujer salió a la entrada del inmueble y comenzó una discusión entre ambos, hasta que el hombre sacó de su campera una escopeta y efectuó un disparo que impactó a la víctima directamente en el rostro. Según las fuentes, del interior de la casa salió su actual pareja y se trenzó en lucha con el agresor, quien pudo escapar ante la mirada de vecinos que intentaron detenerlo para lincharlo. Al llegar a unas diez cuadras del lugar del femicidio, González, de 48 años, residente en San Francisco Solano, y que se desempeña como pintor, intentó escapar a la carrera hacia la avenida Teniente General Donato Álvarez, pero luego finalizó apresado por los servidores públicos destinados en la Comisaría 2ª de Florencio Varela, supervisados por la Jefatura Distrital de la zona y por la Jefatura Departamental de Quilmes, tras sorprenderlo en la calle 864 al 2700, entre 898 y 899, a pocos metros de una plaza. Sin embargo, el arma homicida no fue encontrada. Los investigadores sospechan que el sospechoso pudo haber descartado la escopeta durante el intento de huida, agregaron los voceros. El detenido fue trasladado a la dependencia policial acusado de "homicidio agravado" y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 descentralizada en Florencio Varela, Departamento Judicial de Quilmes.

Es la segunda vez que en Florencio Varela intentar linchar a un femicida. En la tarde del 28 de septiembre de 2019 los gritos y las corridas irrumpieron la tranquilidad de las calles del barrio Gobernador Costa de esa localidad. Era un vecino de la zona, Santiago Godoy Benítez (47), que trataba de escapar de otros que lo perseguían furiosos para lincharlo. También huía de su propio hijo, Cristian, a quien le había dicho segundos antes: "Andate, porque si no te voy a matar a vos también". Godoy Benítez intentó escaparse luego de haber asesinado a puñaladas y golpes de hacha a su pareja -y madre de Cristian-, Miriam Adela Portillo Morel (39). Los vecinos lo capturaron y lo golpearon hasta hundirle el cráneo. En la actualidad el hombre se encuentra detenido.