Los usuarios interesados en algún producto con descuento pueden comprobar si las empresas aumentaron o no los precios a través de tres sitios web: Historial de Precios, Baratómetro y Comparacity. Las tres plataformas comparan precios así las empresas y productos participen del Cybermonday o no, y muestran una evolución de los precios. Los tres sitios tienen una página principal con productos destacados, pero se pueden buscar otros por marca y modelo, ver qué tiendas los ofrecen, cuál es el precio y cómo varió (o no) en las últimas semanas. En el caso de ver un producto o servicio con el precio buscado, las páginas tienen un link para dirigirse a la tienda.