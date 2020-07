Se completó el cronograma del pago de la segunda cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para el cual la Anses había decidido que quienes habían cobrado la primera cuota sin estar bancarizados debían obtener su CBU y su tarjeta de débito para acceder a la segunda cuota del beneficio. Eran casi tres millones de personas que habían cobrado el primer beneficio en sucursales bancarias o en cajeros automáticos a través del sistema de "punto-efectivo". Desde la Anses señalaron que "los que no cargaron CBU van a cobrar igualmente vía bancaria; cada banco elige el modo de hacerlo para que sea ordenado y no se acumule mucha gente". Para completar el pago a ese remanente de unas 150.000 personas que no se bancarizaron se girará el dinero a un banco cerca del lugar de residencia de cada beneficiario, para que este lo retire por ventanilla y en ese trámite le sea asignado el CBU que no pudo generar por sus propios medios.