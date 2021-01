P ara cualquier pareja con hijos la cuarentena y la educación a distancia fueron un desafío durante todo 2020, y prometen seguir siéndolo también durante una gran parte de este año. Pero en el caso de las familias numerosas lidiar con el encierro puede volverse una tarea abrumadora. Este fue el caso de los Radford, la familia más grande de Gran Bretaña. Sue Radford, de 45 años, y su marido Noel, de 48, son padres de 21 hijos: Chris, de 30; Sophie, de 26: Chloe, de 24; Jack, de 22; Daniel, de 20; Luke, de 19; Millie, de 18; Katie, de 17; James, de 16; Ellie, de 14; Aimee, de 13; Josh, de 12; Max, de 11; Tillie, de 9; Oscar, de 8; Casper, de 7; Hallie, de 4; Phoebe, de 3; Archie, de 2; Bonnie, de 1, y Heidie, de cuatro meses.

En estos días, Sue, quien tuvo su primer hijo a la edad de 14 años y ya es abuela de seis nietos, contó cómo hizo para lidiar con la cuarentena y la educación a distancia mientras el Reino Unido comenzó el tercer confinamiento estricto hasta finales de marzo. Afortunadamente, no todos sus 21 hijos están en edad escolar, pero los padres todavía tienen que ocuparse de nueve de ellos: James, Ellie, Aimee, Josh, Max, Tillie, Oscar, Casper y Hallie. Los hijos mayores, Chris y Sophie, ya no viven con sus padres desde hace unos años, y tienen hijos a su vez.

En un video reciente en la cuenta de YouTube de la familia, Sue reveló que algunos de los niños mayores han tenido problemas desde el principio, con inicios de sesión de las clases virtuales perdidos, sin un cronograma de trabajo claro e incluso con computadoras portátiles rotas. Mientras tanto, a los más chicos no se les había asignado tareas para hacer, por lo que Sue tuvo que comunicarse con las escuelas y hacer arreglos para recoger algunos libros e incluso nuevos Chromebooks. Mientras trataba de superar estos obstáculos iniciales, Sue dijo: "Creo que ustedes realmente necesitan desearme suerte, porque no soy maestra. Siento que esto simplemente no va a ir bien". No obstante, agregó: "Pero siento que somos como todos los demás, sólo vamos a tener que aprovecharlo al máximo, hacer nuestro mejor esfuerzo y eso es todo lo que podemos hacer".

En marzo, durante el primer confinamiento, Sue había compartido una instantánea que mostraba a todos los hijos estudiando en una estación de trabajo aparentemente bien organizada. Sin embargo, esta vez las cosas no parecen estar funcionando de la misma manera. Sue admitió que la pequeña Hallie rompió a llorar una vez que se enteró de que no iría a la escuela y, en cambio, aprendería a distancia desde casa. Así, como muchos, la madre agotada dijo que espera que las cosas vuelvan a la normalidad pronto, por el bien de ella y de los niños.

La familia Radford logra mantenerse por las ganancias que obtienen de su panadería y completan sus gastos con 170 libras (alrededor de 218 dólares) que reciben por parte del gobierno cada semana. Las 20 personas viven en una casa adquirida en 2004 por 240.000 libras (equivalente a 307.650 dólares). Duermen en 10 habitaciones que son bastante complicadas de limpiar cuando todos están en el hogar o faltan a sus labores escolares.

En julio de 2019 Sue Radford confesó lo caro que es salir con todos los miembros de su amada familia: "Nos gusta ir al cine, especialmente en las vacaciones cuando los niños están un poco aburridos, está lloviendo y no hay mucho más que puedan hacer. ¡Pero puede costar hasta 10 libras (u$s12,83) por persona, por lo que puede resultar realmente costoso!".

La madre de 21 hijos señaló que a veces la convivencia es complicada, pero "los mayores son bastante buenos para ayudar a los más jóvenes". Además de que hasta ahora "no hemos perdido ninguno, así que estamos bien".