"Me volví vegetariana hace siete u ocho años. No tomo leche, como huevos libres de jaulas. Yogures, tampoco", afirmó la nieta de Mirtha. "Mis hijos no comen postrecitos. La crema, el yogur, no sé, esa góndola de supermercado me parece muy abusiva", señaló Juana Viale ayer mientras conducía el programa de Chiquita. La visita de la médica en nutrición Mónica Katz hizo que los invitados charlen acerca de la forma en que se alimentan. La actriz, defensora de los animales y vegetariana, habló de su experiencia personal y la de sus hijos, Ámbar (17), Silvestre (12) y Alí (8).