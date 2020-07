Brian y Ariana se convirtieron ayer en la primera pareja en casarse en Rosario desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, con barbijos y distanciamiento social y sin familiares, según contaron los novios durante una rueda de prensa en el Registro Civil de la ciudad santafesina. Brian y Ariana se casaron en el Registro Civil ubicado en Salta 2752, donde firmaron su matrimonio, convirtiéndose en la primera pareja formalizada desde las medidas adoptadas en cuarentena. De esta forma, los jóvenes dieron el sí y contaron su historia, que comenzó en 2014, cuando sus padres asistían a la misma iglesia de la ciudad, y ellos se hicieron mejores amigos. La primera vez que Brian le manifestó sus sentimientos a Ariana, según contó la flamante esposa durante una rueda de prensa en el Registro Civil, ella se negó rotundamente.

"A él desde el primer momento le comencé a llamar la atención, aunque a mí él no me gustaba. Llegamos a ser mejores amigos, y cuando me dijo lo que sentía mi respuesta fue supernegativa, hasta que en el 2016 le correspondí", dijo Ariana. La ceremonia se realizó con un testigo por lado, y no con dos, como era antes de la pandemia, respetando distancias y utilizando barbijos.

No obstante, luego los novios se colocaron los anillos, y finalmente se quitaron los tapabocas para darse un beso, tras ser declarados marido y mujer. El acto fue transmitido por la aplicación Zoom "para que todos los familiares y hermanos puedan verlo, no habrá fiesta y ahora tenemos pensado juntarnos nosotros solos", concluyó Brian.