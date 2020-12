Cristian Zanetti, el acusado de femicidio, todavía continuaba en libertad cuando, a través de su perfil de Facebook, decidió escribirle una carta de despedida a quien fue, según él, el amor de su vida y quien presuntamente había decidido quitarse la vida.

Bajo la coartada de no haber estado presente en ese momento, Zanetti, de 22 años, se pregunta por qué su novia había tomado semejante decisión. "Mi pequeña luz, qué loco lo que hiciste, nos soltaste la mano, ¿por qué?", escribió cuando aún no estaba el resultado de la autopsia.

"Te voy a amar siempre como el primer día, fuiste y sos el amor de mi vida, lo mejor que me pasó en la vida, llena de amor y energía, perdón por no haber estado en ese momento", agregó.

Además, actualizó su foto de perfil en la cual se lo puede ver con la víctima de femicidio.

"Sos la chispita que le daba alegría a la casa, sin vos se siente tan vacía mi vida, mi mejor compañera de vida, yo te voy a recordar todos los días porque un amor así nunca se olvida", publicó en la red social.

En uno de los últimos párrafos de la carta de despedida que le escribe a su novia, Cristian Zanetti manifiesta sentirse culpable por no haber estado presente durante el presunto suicidio: "Perdón Belén, te pido mil perdones, que brilles siempre como lo hacías acá abajo como esa pequeña luz que sos, que en paz descanses hermosa mía".

Finalmente, el joven de 22 años, que ya está preso y deberá enfrentar el veredicto de la Justicia, asegura que "tengo un gran vacío, no puedo sacarte de mi cabeza, dame una señal si necesitás que te acompañe en este viaje, sólo me quedaron los recuerdos y tus cosas, te tengo en mi corazón siempre, guiame y dame fuerzas que no doy más".