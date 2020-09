Promesa de emociones fuertes con los clásicos de milla y de recta. El Gran Premio Estrellas Mile (G.I-1.600m) será un examen para Endomondo, que llega con tres victorias consecutivas. Ganó una condicional, luego se impuso por 7 cuerpos sobre Es Torrent en un handicap y cerró a serie en un clásico, venciendo a In Your Honor. Roman the Mad y Guest Rimout asoman como contras bravas,

En el Gran Premio Estrellas Sprint (G.I-1.000m) sobran los candidatos. Nos gusta Sweetest Dream por su gran papel en el internacional de San Isidro. Vino segunda, dominó en los 400, y arriba quedó tercera tras Spingdom y Elogiado.