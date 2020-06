T al como adelantáramos, mañana reabren las agencias de lotería bonaerenses. Y lo hacen en casi todos los distritos de la provincia. Hasta ayer se habían otorgado permisos a 104 de 135 municipios.

Se realizarán cuatro sorteos de quiniela, de lunes a sábados: a las 12 (primera), 14.30 (matutina), 17.30 (vespertina) y 21 (nocturna). Por el momento se tomarán apuestas para todas las quinielas, más la quiniela plus en sus tres variantes. No obstante, había dudas sobre si se podría apostar al Quini. Telekino aún no retomó los sorteos aunque su comercialización se complicaría por la distribución de cupones impresos, algo que por el momento está limitado en algunas zonas.

Los permisos cuentan con el compromiso de los intendentes para garantizar que en cada agencia de lotería se respeten y cumplan las normas. Por eso, se hará ingresar de a dos personas, con distanciamiento social.

Los agencieros ponen el acento en la necesidad de jugar con suficiente antelación a la quiniela nocturna al recordar que en la mayoría de los municipios los locales cerrarán a las 18, y el sorteo de la vespertina comienza a las 17.30.