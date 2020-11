E n el peor momento futbolístico, tapado por un invicto extraño desde la vuelta a la actividad tras la pandemia, Independiente encontró algunos motivos para ilusionarse. En primer lugar, ganó como visitante, lo que no deja de ser fundamental en una competencia internacional. Después, tuvo un altísimo porcentaje de efectividad y por último, generó momentos interesantes de fútbol en gran parte del desarrollo. Vale aclarar que Fénix de Uruguay no es una fuerza como para creer que los inconvenientes del pasado han sido superados; pero, ¿en cuantos partidos donde se vislumbraba una superioridad clara el equipo no lo supo plasmar en el juego y, más aún, en el resultado?

Independiente estuvo implacable y lo cristalizó con un merecido 4 a 1 sobre el conjunto de Juan Ramón Carrasco que lo puso con un pie y medio en los cuartos de la Sudamericana. Un triunfo conseguido casi desde el vestuario ya que a los 3 minutos Saltita González definió con un zurdazo cruzado y preciso una jugada que él mismo inició junto a Velasco.

Si bien un horror del juez Juan Benítez (vio un penal inexistente de Barboza), le permitió a Fénix encontrar la igualdad por parte de Olivera, Independiente, que estaba en superioridad numérica por la roja a Roberto Fernández, supo sacar provecho. Primero con un cabezazo cruzado de Velasco y luego con un remate violento de Silvio Romero.

El complemento sirvió para que algunos hombres de Independiente tomen confianza, como Federico Martínez, quien metió el cuarto (primero en el club), para que una nueva conquista merodee la valla local y también para que Milton Álvarez (que reemplazó al lesionado Sebastián Sosa) le dé mayor certeza a Lucas Pusineri de que tiene un segundo arquero presto para cuando lo necesiten.