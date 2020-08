E n medio de la incertidumbre laboral reinante, con muchos cuidados sanitarios y afrontando una competencia dura, ya que "Jesús", en Telefé, lleva meses instalado en el público, el "Cantando 2020" aterrizó el lunes 27 de julio en el Trece sin estridencias, pero, poco a poco, le va encontrando la vuelta. Al finalizar su segunda semana, este viernes el reality producido por LaFlia y conducido por Laurita Fernández y Ángel de Brito marcó su mejor número: fue lo más visto de El Trece, con 10.3 puntos de rating.

Sin la presencia convocante de Marcelo Tinelli en la pantalla, el programa halla en su ecléctico jurado un "gancho" interesante a la hora de generar polémicas. Salvo Pepito Cibrián, que cumple un rol de "bueno", las mujeres están tremendas: Nacha, Moria y Karina no regalan nada y saben pinchar donde duele a los participantes.

Los números fueron creciendo a medida que, sobre todo esta semana, los cruces se volvieron más calientes. El martes se dio el primer escándalo fuerte: Moria discutió con Laurita en vivo, abandonó su silla y amenazó con renunciar, calificando a Fernández de "co-conductora" de manera despectiva. Luego, la One volvió, se cruzó con Ángela Leiva -"Me das antigua", disparó- apuró a la ex novia de Martín Baclini, Agustina Agazzani -"¿Baclini te alquiló?", le preguntó- y arremetió contra Laurita preguntándole si su ex, Nico Cabré, le había pedido el número de teléfono a Agazzani. ¡Intratable!

La otra temible es Nacha Guevara. Siempre muy seria en sus devoluciones, castiga tanto a los noveles como a figuras de la talla de Carmen Barbieri. Este viernes, la capocómica enojó a la jurado: "Hubo algunos progresos en general. Hay una necesidad de saltar para todos lados. El tema es que Carmen tiene algo en común con Facu Mazzei, hacés de más. No te pongas triste. Esperame un momentito. Un artista tiene que tener algo en la manga, no gastar todoà No me estás escuchando. No importa, sigo", la desafió Nacha.

"¿Te vas a enojar conmigo? Soy comediante, no te enojes", la provocó Carmen. "Cuando no escuchan, está bien. Es su derecho. Pero a mí me cansan", la cortó Nacha. "Yo escucho. Vengo a hacer humor. Si te contara la mitad de mi vidaà", la interrumpió Carmen. "No, gracias", contestó Nacha.

Uno de los momentos más tensos se dio también este viernes, cuando Lizardo Ponce -al que en su debut ya habían "sacudido" bastante- se olvidó parte de la letra mientras interpretaba "La cobra", de Jimena Barón. El jurado, lejos de tomarlo como un error, destacó la resolución que tomó el influencer, que pudo retomar la canción y terminar su presentación. Sin embargo, tras su performance, quedó bastante angustiado. "No sé qué me pasó, estaba nervioso. No me había pasado nunca, perdón, mil disculpas", trató de explicar Lizardo.

"Si tu fuerte no es lo vocal, se puede potenciar con otras cosas. Lo pueden potenciar con la actitud, a mí me sigue pasando con 16 años de carrera. Capaz, Lucía (su compañera), te tocaba seguir cantando vos, así lo apoyabas mejor", fue la devolución de Karina La Princesita. Mucho menos amable fue con Floppy Tesouro, que, tras intentar homenajearla cantando "Corazón mentiroso", si bien logró que su autora entonara con ella el estribillo, logró un pobre 5. "Porque pienso que pueden dar mucho más", fue la devolución escueta de la cantante tropical. ¡Se pone picante!