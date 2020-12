Muchos fueron los músicos que quisieron cantar sus canciones y tocar con él. En entrevista de hace unos años con Tiempo Argentino, Armando Manzanero dijo que apreciaba y valoraba a todos los intérpretes de sus temas, pero que como María Martha Serra Lima "no había ninguna". Sin embargo, ambos artistas mantuvieron una relación distante, entre la admiración mutua y los recelos.

"A Armando lo conocí en el ‘85 u ‘86, durante un viaje en avión a Perú. Me tocó sentarme junto a él y enseguida nos hicimos amigos", recordó la cantante, que grabó algunos de sus boleros como "Contigo aprendí". Pero, tras algunos shows conjuntos, Serra Lima descubrió una actitud que no le gustó. "Cuando terminaba el show y se bajaba el telón, él se iba por un costado y me dejaba despidiéndome sola. Yo pensaba: ¿y a este qué le pasa? ¿Se siente mal? Pero no, resulta que se iba a ‘comer’". La cantante le advirtió la situación al mexicano, pero no hubo caso. "En un recital en Miami me lo volvió a hacer y entonces me dije: bueno, hoy me he divorciado artísticamente de Manzanero". La artista lamentó la ruptura: "¡Lo que me he reído con ese nombre! Pero hace poco me invitó para cantar en España y le dije que no".