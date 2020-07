La ex ministra de seguridad Patricia Bullrich cruzó al presidente Alberto Fernández a través de un video en el que leyó una carta abierta titulada "Que el odio no sea un nuevo enemigo imaginario", en donde resaltó que "no existe ni existió nunca el odio" hacia su espacio político, en tanto que resaltó que "elegir otro camino y otro modo para llegar al objetivo de tener una patria libre", no la convierte "en odiadora serial".

Las palabras de la titular del PRO llegaron días después de que el mandatario sostuviera, en el marco del acto por el Día de la Independencia el pasado jueves, que vino "a terminar con los odiadores seriales", en un discurso en el que enfatizó en la necesidad de "unirse en un destino común" y dejar atrás "las divisiones".

Horas más tarde, su jefe de gabinete Santiago Cafiero cuestionó a quienes se oponen a la cuarentena "en su casa y en pantuflas", en un dardo a Bullrich.

Bullrich se alejó de la consigna de Alberto y propuso no confundir "unidad con unanimidad ni su misión con sumisión", mientras que le exigió retractarse de sus palabras, ya que consideró que "lejos de ser interpretado como una debilidad, sería un gesto de grandeza hacia toda la sociedad".

"Entiendo que el espacio que usted representa ha construido enemigos imaginarios a lo largo de sus tres gobiernos anteriores; creo que en este cuarto período usted tiene la posibilidad histórica de no cometer los mismos errores, recreando falsos dilemas abstractos que profundizan una hegemonía absurda que sólo termina dañando a la sociedad toda", manifestó .