No hay consigna, porque la agenda que se manifestará en horas de la tarde en las calles no es clara. Reforma judicial, extensión del aislamiento y reaperturas comerciales, algunos de los reclamos de la oposición, que se mostró dividida de cara a una nueva marcha.

Entre los que avisaron que participarán de la marcha se encuentran la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, el senador nacional Esteban Bullrich y el diputado nacional Fernando Iglesias. Se ocuparon de señalar que ellos no habían sido los promotores de la marcha, sino que se gestionó de forma espontánea "en las redes". Además, se cuidaron de avisar que asistirán a título personal y que no se trata de una cuestión partidaria. Quien también se involucró con la manifestación es la ex diputada Elisa Carrió.

"Se me hace responsable de la convocatoria y no es así, esto lo organiza la sociedad", dijo ante "El fin de la metáfora" (Radio 10) Luis Brandoni. El actor, que participará de la movilización, dijo: "No le tengo miedo al virus, me pasaron muchas cosas en la vida y el miedo es un sentimiento que paraliza".

El titular de la UCR, Alfredo Cornejo, se encuentra en Mendoza y no convocó a la marcha. Desde su entorno, igualmente, aseguran que "todos tienen derecho a expresarse y manifestarse, pero con los cuidados necesarios". Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, funcionarios porteños que no llaman a marcha y se distancian del ala dura de Cambiemos.

La cita será a las 16 en el Obelisco, aunque el reclamo se repetirá en las principales ciudades del país.