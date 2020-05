L a forma de contagio del coronavirus es una de las grandes incógnitas de esta enfermedad que tiene en jaque a la humanidad. Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó llevar luz sobre esta situación y descartó que el mal se transmita a través del aire. El uso del barbijo, otra vez en duda.

El nuevo estudio aseguró que el coronavirus se contagia de persona a persona a través del contacto con gotitas respiratorias procedentes de la tos o estornudos de alguien infectado y no por el aire, lo que implica que no es posible contraer la enfermedad por respirar en la calle o en un lugar cerrado si no hay un caso positivo cerca que haya lanzado las gotitas de manera reciente. Por eso, la OMS aseguró que no es necesaria ni eficaz la utilización de mascarillas como medida de prevención.

Al revelar los resultados de la investigación, la entidad recomendó mantenerse a un metro de distancia de una persona con síntomas respiratorios, ya que, si la cercanía es mayor, las gotitas respiratorias con capacidad de infectar pueden causar problemas.

Esas partículas tienen entre 5 y 10 micrómetros y cuando alguien estornuda o tose quedan suspendidas en el aire antes de caer al suelo, lo que hace que una persona que esté ubicada cerca del caso positivo se pueda infectar.

La limpieza, fundamental

Otro de los temas que ratificó la OMS es que el virus permanece en diferentes superficies, que pueden funcionar como fuentes de contagio. Por eso, reiteró la importancia extremar las medidas de prevención, como lavarse las manos, mantener una distancia social de más de un metro, evitar el contacto cercano y sin protección con personas que tengan síntomas respiratorios o fiebre, y limpiar y desinfectar superficies que puedan ser foco de contagio con lavandina, alcohol, agua oxigenada u otros productos que eliminen virus.

Ante las características del virus, que no se mantendría flotando en el aire, el organismo internacional detalló que el uso de barbijos debe ser obligatorio solamente para el personal de salud, que está expuesto a ambientes de mayor gravedad, y para quienes estén en contacto directo con contagiados. En estos casos, también sugiere el uso de otros elementos de protección, como gafas, guantes y batas.